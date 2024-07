Hochschule Esslingen: Originalbrief von Albert Einstein geht ans Staatsarchiv

1 Kanzlerin Heike Lindenschmid (rechts) übergab den Brief von Albert Einstein an Elke Koch vom Staatsarchiv Ludwigsburg. Foto: Hochschule Esslingen Foto:

Esslinger Studenten hatten sich 1953 mit einer drängenden Frage in einem Schreiben an den Physiker gewandt. Einstein antwortete umgehend, handschriftlich und auf Deutsch. Der Brief wurde bisher von der Hochschule Esslingen aufbewahrt.











Link kopiert

Mit Formalitäten hält sich ein Genie nicht auf. Nobelpreisträger Albert Einstein kam gleich zur Sache. Ohne Anrede oder Begrüßungsformel antwortete der Wissenschaftler auf einen Brief zweier Studenten aus Esslingen, die ihn in den USA angeschrieben hatten. Sein Original-Schreiben befand sich lange Jahre im Besitz der Hochschule Esslingen. Nun hat es Kanzlerin Heike Lindenschmid an das Staatsarchiv Ludwigsburg übergeben.