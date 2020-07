1 Kaum Zeit zum Ausruhen: Viel Kraft steckt der neue erste Vorsitzende Markus Sontheimer in den Verein der Freunde der Hochschule Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Homelearning, kollabierender Arbeitsmarkt, erschwerte Studienbedingungen – keine einfache Zeit für die Hochschule Esslingen. Und ihren Freundeskreis. Doch der neue erste Vorsitzende sprüht nur so vor Energie. Markus Sontheimer hat viele Pläne – und den sportlichen Ehrgeiz für ihre Umsetzung.

Esslingen - Sportliche Vergleiche liegen ihm. Die benutzt Markus Sontheimer gerne für Erklärungen. Fast bei jedem Thema blitzt der bekennende Sportfreak und ehemalige erfolgreiche Biathlet durch. So möchte er, dass es beim Verein der Freunde der Hochschule Esslingen (VdF) weiterhin rund läuft und er gut in Schuss ist. Denn der 52-jährige Wirtschaftsingenieur ist der neue erste Vorsitzende, nach 14 Jahren hat er dieses Ehrenamt vonDietmar Ness übernommen. Und in Zeiten von Corona, hohen Abbruchquoten und kollabierendem Arbeitsmarkt muss manches Hindernis übersprungen werden.