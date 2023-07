1 Diese Räume bleiben bald leer. Die „Krabbelmäuse“ stellen ihren Betrieb ein. Foto:

Betreuungsplätze werden überall in der Region händeringend gesucht. In Esslingen schließt jetzt die Kita „Krabbelmäuse“. Nicht etwa, weil es an Personal mangelt – sondern an Kindern. Das sind die Hintergründe.















Link kopiert

Kita-Plätze sind rar. Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer hatte im Rahmen der Einwohnerversammlung in Oberesslingen jüngst bereits angekündigt, dass das Kinderbetreuungsangebot in der Neckarstadt infolge des Personalmangels nicht mehr im bisherigen Umfang aufrecht erhalten werden könne. Bei der Kita „Krabbelmäuse“ am Standort Flandernstraße der Hochschule Esslingen dagegen fehlt es nicht an Fachkräften – sondern an Kindern. Die Einrichtung stellt ihren Betrieb wegen zu geringer Nachfrage Ende August ein.