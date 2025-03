Hochschule Esslingen kämpft gegen Treibhausgase: Umweltfreundlich und clever: Dieses schlichte Holzhaus ist ein CO2-Killer

Fine-Dining in Esslingen Vegane Küche auf Sterne-Niveau – Ernst Schassbergers neue Karriere

Ernst Schassberger hatte einst sein eigenes Restaurant am Ebnisee und einen Stern. Heute wohnt er in Ostfildern und tut, was in vielen Spitzenlokalen noch verpönt ist: vegan kochen. Das kommt an im Esslinger Küchenstudio Kitchen and Interior, wo seine Koch-Events stattfinden.