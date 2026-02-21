„Jungs sind nicht schlauer“: Warum Frauen mit Technik fremdeln oder eben nicht

1 Naturwissenschaften machen ihnen Spaß: Helen, Mareike und Mia sind beim „Futures.Lab“ der Hochschule mit dabei und zeigen ihre „intelligenten Bilderrahmen“. Foto: Roberto Bulgrin

Technik ist Männersache? Von wegen. Zwölfjährige Teilnehmerinnen eines Technikcamps der Hochschule Esslingen sehen das anders: „Es gibt keine Jungs- und Mädchensachen.“











Mathe ist mies? Physik ist pfui? Informatik ist idiotisch? Frauen und Naturwissenschaften – das ist nicht immer eine harmonische Liebesbeziehung. Viele fremdeln mit Ingenieurwissenschaften, einem technischen Beruf oder Studium. Gegen diese Technik-Gender-Gap möchte die Hochschule Esslingen etwas tun: Sie organisiert unter dem Titel „Futures.Lab“ ein Camp für Schülerinnen und Schüler in den Faschingsferien, das auch von Professorinnen geleitet wird – und Teilnehmerinnen machen dazu überraschende Aussagen.