1 In einem offiziellen Akt haben Vertreterinnen und Vertreter von Stadt, Land und Hochschule symbolisch den Grundstein für den neuen Hochschulcampus gelegt (von links): OB Matthias Klopfer, Ministerialdirektor Hans J. Reiter, Staatssekretärin Gisela Splett, Hochschulrektor Christof Wolfmaier und Corinna Bosch, Leiterin des Landesamts Vermögen und Bau. Foto: Roberto Bulgrin

In der Esslinger Weststadt entsteht ein neuer Hochschulcampus, der in einigen Jahren den Standort in der Flandernstraße ersetzen soll. Die Arbeiten sind bereits in vollem Gange – nun wurde in einem offiziellen Akt der Grundstein gelegt.















Esslingen - Auf dem ehemaligen Güterbahnhofareal wird ordentlich geschafft. Riesige Kräne ragen in die Luft, man hört Hämmern, Bohren und Sägen, und in der tiefen Baugrube sind zig Bauarbeiter geschäftig unterwegs. Seit mehr als einem Jahr laufen hier die Arbeiten für den Campus Neue Weststadt der Hochschule Esslingen, der in einigen Jahren den Standort in der Flandernstraße ersetzen soll. Am Mittwoch wurde nun in einem offiziellen Akt mit Vertreterinnen und Vertretern von Stadt, Land und Hochschule der Grundstein gelegt.