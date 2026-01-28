Geduld statt Champagner: Warum es mit dem neuen Campus länger dauert

1 Einiges wurde schon geschafft: Mit den Bauarbeiten für den Campus der Hochschule in der Weststadt war im April 2020 begonnen worden. Foto: Roberto Bulgrin

Studierende und Mitarbeitende der Hochschule Esslingen brauchen einen langen Atem: Die Bauarbeiten am neuen Campus in der Weststadt verzögern sich weiter.











Mitarbeitende, Studierende und Führungsriege der Hochschule Esslingen haben schon mehrfach im Geiste die Umzugskartons gepackt – um sie dann mental wieder auszupacken. Denn der Zeitplan war bereits öfter nach hinten korrigiert worden. Doch nach dem letzten terminlichen Update war eine Aufnahme des Lehrbetriebs am neuen Standort in der Esslinger Weststadt zum Wintersemester 2026/2027 im Oktober vorgesehen gewesen. Aus diesem Termin wird aber auch nichts: Wie Sprecherin Michaela Hornung vom baden-württembergischen Finanzministerium auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, werden sich die Bauarbeiten weiter verzögern.