Hochschule Esslingen: Geduld statt Champagner: Warum es mit dem neuen Campus länger dauert
1
Einiges wurde schon geschafft: Mit den Bauarbeiten für den Campus der Hochschule in der Weststadt war im April 2020 begonnen worden. Foto: Roberto Bulgrin

Studierende und Mitarbeitende der Hochschule Esslingen brauchen einen langen Atem: Die Bauarbeiten am neuen Campus in der Weststadt verzögern sich weiter.

Mitarbeitende, Studierende und Führungsriege der Hochschule Esslingen haben schon mehrfach im Geiste die Umzugskartons gepackt – um sie dann mental wieder auszupacken. Denn der Zeitplan war bereits öfter nach hinten korrigiert worden. Doch nach dem letzten terminlichen Update war eine Aufnahme des Lehrbetriebs am neuen Standort in der Esslinger Weststadt zum Wintersemester 2026/2027 im Oktober vorgesehen gewesen. Aus diesem Termin wird aber auch nichts: Wie Sprecherin Michaela Hornung vom baden-württembergischen Finanzministerium auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, werden sich die Bauarbeiten weiter verzögern.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.