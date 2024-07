Team der Hochschule bei US-Wettbewerb: Was Arnold Schwarzenegger mit einem Tauchroboter aus Esslingen zu tun hat

Was Arnold Schwarzenegger mit einem Tauchroboter aus Esslingen zu tun hat

1 Die Studierenden der Hochschule Esslingen und ihre Dozenten mit Roboter Franz und Floater Hans: Marvin Langner, Oliver Dürr, Felix Harnau, Julia Würtz, Thomas Hoover und Max Biedlingmaier (von links) Foto: Roberto Bulgrin

Studierende der Hochschule Esslingen haben einen Unterwasser-Roboter für ökologische Missionen am Meeresboden konstruiert. Mit ihm nahmen sie an einem internationalen Wettbewerb in den USA teil – als einziges deutsches Team.











Sie nennen ihn Franz. Eine erstaunliche Bezeichnung für einen multi-funktionalen, hochtechnologischen Untersee-Roboter. Doch die Studierenden der Hochschule Esslingen, die die Maschine entwickelt, konstruiert und mit ihr an einem internationalen Wettbewerb in den USA teilgenommen haben, haben viel Hirnschmalz in die Namenswahl gesteckt.