1 Das Grundgerüst und die Greifarme haben sie schon: Julia Würtz, Rick Lu und Alina Klöpfer konstruieren einen Unterwasserroboter. Auf dem Foto fehlt David Dreitser. Foto: Roberto Bulgrin

Wasserscheu darf er nicht sein. Vier Studierende der Hochschule Esslingen konstruieren einen Roboter für Tauchmissionen und Umwelteinsätze in den Tiefen des Ozeans. Der Alleskönner soll Wasserproben entnehmen, seltene Fischarten aussetzen oder Solarpanels installieren.















Link kopiert

Ein griffiger Name muss schon sein. Wie wäre es mit Robo-Taucher? Oder mit Mr. Multitasking? Oder mit einem schlichten Robbi? Klingt alles nicht schlecht. Doch wie sie ihren Roboter nennen könnten, das ist für David Dreitser, Rick Lu, Julia Würtz und Alina Klöpfer erst einmal Nebensache. Für ernsthafte Namensspielereien hatten die vier Studierenden der Hochschule Esslingen noch keine Muße. Denn ihnen sitzt die Zeit im Nacken. In Rekordgeschwindigkeit sollen sie am Campus Göppingen eine Allrounder-Maschine für Unterwassereinsätze entwickeln und konstruieren. Mit diesem Tausendsassa wollen die vier an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen, der von einer US-amerikanischen Non-Profit-Organisation ausgelobt wurde. Sie seien als eines der ersten europäischen Teams überhaupt am Start, sagen die jungen Erwachsenen.