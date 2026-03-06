Hochschule Esslingen: Eigene Grenzen überschreiten – Mut zu Neuem im Studium Generale

1 Künstliche Intelligenz ist eines der Themen des Studium Generale in Esslingen. Foto: Matthias Bein/dpa

Die Lust, vertraute Pfade zu verlassen, will das Studium Generale an der Hochschule Esslingen wecken. „Mut zur Veränderung“ lautet das Thema im Sommersemester 2026. Künstliche Intelligenz ist dabei ein Schlüsselthema. Das offene Angebot richtet sich an alle Erwachsenen.

Los geht das Programm am Dienstag, 14. April, mit einem Vortrag des Physikers, Philosophen und Bestsellerautors Stefan Klein. Er spricht ab 18 Uhr online über das „Aufbruch. Warum Veränderung so schwer fällt und wie sie gelingt“. Anschließend besteht die Gelegenheit zur Diskussion. Stefan Klein erklärt, warum wir auf Neues von Natur aus widerwillig reagieren und wie uns Illusionen über den Fortschritt lähmen.

„Mut zur Oper!“ heißt es am Donnerstag, 21. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr. Da geht das Studium Generale auf Tour ins Stuttgarter Opernhaus. Christoph Kolossa, der die Führungen im Opernhaus leitet, zeigt den Gästen, was sich tagsüber hinter den Kulissen im Opernhaus tut.

Blick hinter die Kulissen der Staatsoper Stuttgart mit dem Studium Generale on Tour. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

„Damit es gut bleibt, muss es sich ändern – Gemeinschaftsprojekt Gesundheit“ ist das Thema am Dienstag, 16. Juni, 18 bis 19 Uhr. Dieser Vortrag findet online und an der Hochschule Esslingen, Campus Stadtmitte, Kanalstraße 33, Gebäude 1 im Senatssaal statt. Bernadette Klapper und Soziologin, Leiterin der Forschungsstelle Pflegeversicherung des Spitzenverbands Gesetzliche Krankenversicherung spricht über das Gesundheitssystem. „Es scheint aus den Fugen zu geraten“, sagt die Expertin. Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung steigen, Krankenhausstandorte sind unter Druck, Hausärzte gehen in Rente und hinterlassen weiße Flecken. Bernadette Klapper gibt einen Überblick und zeigt Lösungsansätze auf.

Um neue Chancen für den Mittelstand durch KI geht es am Dienstag, 7. Juli, 18 bis 19 Uhr, im Vortrag von Dorothee Brauner, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Esslingen. Sie spricht im Senatssaal in der Kanalstraße 33 und online über die Chancen der KI für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Abend lädt ein, Mut zur Veränderung zu fassen für alle, die Zukunft aktiv gestalten wollen.

Anmeldung unter www.hs-esslingen.de. Das Studium Generale der Hochschule Esslingen ist auf der Homepage unter Menüpunkt „Lebenslanges Lernen“ zu finden.