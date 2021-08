1 Leere Hörsäle an der Hochschule Esslingen – das war gestern. Zumindest, wenn es nach Rektor Christof Wolfmaier geht. Foto: Roberto Bulgrin

Die Hochschule plant ihr Wintersemester mit viel Optimismus und wenig Corona. Endlich sollen wieder Präsenzveranstaltungen und ein Lehrbetrieb vor Ort auf dem Studienplan stehen.

Esslingen - Schilder an den Eingängen, auf den Fluren und in den Treppenaufgängen mahnen zur Ruhe: „Achtung – Prüfungen laufen!“ Unangenehm für die Prüflinge, doch für Rektor Christof Wolfmaier ein Grund zur Freude. Denn ein Stück Normalität kehrt an die Hochschule Esslingen zurück. Die Studierenden legen ihre Prüfungen vor Ort ab, und das kommende Wintersemester wird frei nach dem Prinzip Hoffnung komplett mit Präsenzveranstaltungen geplant.