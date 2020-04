1 Leer gefegt: Durch die Corona-Epidemie ist auch die Hochschule im Ruhemodus. Foto: Roberto Bulgrin

Durch die Corona-Epidemie ruht an der Hochschule Esslingen zurzeit der Vorlesungsbetrieb. Damit der Kontakt zu den Studierenden nicht abreißt, soll es Online-Angebote geben.

Esslingen - Wo sich sonst jede Menge junge Leute tummeln, ist zurzeit weit und breit kein Mensch zu sehen. Ob der große Platz vor der Mensa, die Labore oder Hörsäle: Die Esslinger Hochschule ist verwaist. „Wir haben aber nicht komplett geschlossen, sondern lediglich den Vorlesungsbetrieb bis zum 19. April ausgesetzt“, stellt Rektor Christof Wolfmaier klar. Grund ist das grassierende Coronavirus, dem als erste Veranstaltung das Willkommensfest für die Erstsemester zum Opfer gefallen ist. Am 16. März sollten rund 700 neue Studentinnen und Studenten in der Flandernstraße begrüßt werden. Doch daraus wurde nichts. „Das Onboarding ist natürlich alles andere als ideal verlaufen“, sagt der Rektor. Geht es bei der Begrüßung der Studienanfänger doch nicht nur darum, die Lehrenden kennzulernen. Die Veranstaltung bietet auch Gelegenheit, erste Kontakte zu Kommilitoninnen und Kommilitonen zu knüpfen. Damit die Verbindung zu den neuen Studies nicht abreißt, versucht die Hochschule via E-Mails, über soziale Medien und mit Video-Botschaften des Rektors mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Zudem ist man zurzeit dabei „so gut es eben geht, das Distance Learning auszurollen“, erklärt Christof Wolfmaier.