Hochschule Esslingen: Christof Wolfmaier erneut zum Rektor der Hochschule Esslingen gewählt

Christof Wolfmaier bleibt Rektor der Hochschule Esslingen: Mit absoluter Mehrheit wurde er für eine neue Amtszeit gewählt. Das sind seine Pläne für die Zukunft.











Der amtierende Rektor der Hochschule Esslingen, Christof Wolfmaier, ist in einer gemeinsamen Sitzung von Hochschulrat und Senat mit absoluter Mehrheit wiedergewählt worden. Seine neue Amtszeit beginnt am 1. September 2025.

„Das hervorragende Wahlergebnis in beiden Wahlgremien spricht für sich“, sagt der Hochschulratsvorsitzende Markus Sontheimer. „Professor Wolfmaier hat in den vergangenen sechs Jahren das Profil der Hochschule Esslingen geschärft sowie ihren Spitzenplatz unter den baden-württembergischen Hochschulen ausgebaut.“ Er habe die Hochschule außerdem auch sicher durch Krisen geführt und sie weiterentwickelt, weswegen er als Rektor ein Gewinn sei.

Zukunftsvisionen für die Hochschule

Wolfmaier freut sich über die fortgesetzte Unterstützung: „Für das entgegengebrachte große Vertrauen bedanke ich mich herzlich. Ich sehe darin auch eine Anerkennung der Arbeit, die ich in den vergangenen sechs Jahren zusammen mit meinem Rektoratsteam geleistet habe.“

Die Hochschule Esslingen stehe laut Wolfmaier sehr gut da – sowohl bei den stabilen Studierendenzahlen, in der Lehre als auch der Forschung. Mit dem Neubau in der Weststadt würde die Hochschule im kommenden Jahr zudem einen komplett neuen Hochschulstandort erhalten. „Damit machen wir auch bei der Ausstattung der Labore und Hörsäle – also bei den Studienbedingungen – noch mal einen großen Sprung nach vorne“, so Wolfmaier.

Langjährige Erfahrung an der Hochschule

Christof Wolfmaier arbeitet seit 1994 an der Hochschule Esslingen, seit 2019 steht er als Rektor an der Spitze. Zuvor war er Dekan der damaligen Fakultät Fahrzeugtechnik. Vor seiner Zeit an der Hochschule war der gebürtige Schorndorfer einige Jahre als Konstrukteur und Leiter der Entwicklung in einem Stuttgarter Unternehmen tätig. Wolfmaier hat Karosserie- und Flugzeugbau in Hamburg studiert und zuvor eine Ausbildung zum Karosseriebauer absolviert.