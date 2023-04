Hochschule Esslingen bietet wieder Essen an

1 Die Mensa auf dem Campus in der Flandernstraße hat wieder offen. Foto: Roberto Bulgrin

Seit dem 3. April hat die Mensa auf dem Campus in der Flandernstraße wieder offen. Das bleibt an der Hochschule Esslingen im gesamten Sommersemester so.















Link kopiert

Die Tische in der Mensa der Hochschule Esslingen in der Flandernstraße waren gut besetzt. Studierende und Dozenten nutzten nach der Zwangspause die Chance, wieder ins Gespräch zu kommen und entspannt zu essen. Die Nachricht von Rektor Professor Christof Wolfmaier, dass die Mensa im Sommersemester erhalten bleibt, freute alle. Proteste haben dazu geführt, dass sich nun doch eine Lösung gefunden hat, den Betrieb auf dem Campus in der Flandernstraße aufrecht zu erhalten.