Stuttgart-Album über Rammstein im Jahr 1995 Als Till Lindemann „Sex ist eine Schlacht“ in der Röhre rief

Heute füllen sie in Stuttgart zweimal hintereinander den Wasen – 1995 war die Röhre das Revier von Rammstein. Erinnerungen an die Anfänge eines Phänomens – an eine Zeit, als Till Lindemann im Tunnelclub das Feuer nicht ganz im Griff hatte.