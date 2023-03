1 Ein Arzt hält einen künstlichen Hüftgelenkersatz mit Komponenten aus Biolox delta Hochleistungskeramik. Foto: Ceramtec

Das Plochinger Unternehmen Ceramtec stellt unter anderem Komponenten für Hüftprothesen und Co. aus Hochleistungskeramik her. Die Medizintechniksparte ist so stark nachgefragt, dass in Plochingen in Teilen rund um die Uhr produziert wird.















Link kopiert

Bauteile aus Hochleistungskeramik finden an vielen Stellen Verwendung, sei es im Auto, in der Textilindustrie, im Mahlwerk der Kaffeemühle oder bei der Herstellung von Gummihandschuhen, in der Keramikhände in Latex oder Vinyl getaucht werden. Als besonderes Wachstumsfeld betrachtet der Hersteller Ceramtec allerdings die Medizintechnik. Ein Werkstoff aus dem Hause der Plochinger, der sich nach Unternehmensangaben bei vielen Operateuren weltweit durchgesetzt hat, feiert in diesem Jahr runden Geburtstag: der Gelenkersatz mit dem Namen „Biolox delta“ war 2003 auf den Markt gebracht worden.