1 230 Tests auf das Virus wurden in dem Komplex vorgenommen. Foto: Andreas Rosar

Die Stadt Stuttgart gibt Entwarnung nach der Testung auf das Coronavirus in einem Hochhauskomplex in Stuttgart-Freiberg. 230 Abstriche wurden am Samstag gemacht.

Stuttgart - Nach der großen Testung auf das Coronavirus am Samstag in einem Hochhauskomplex im Stadtteil Freiberg hat die Stadt Stuttgart am Mittwoch die Ergebnisse bekannt gegeben: Alle Abstriche waren negativ. „Wir können Entwarnung geben“, so der Sprecher der Stadt, Sven Matis. 230 der rund 400 Bewohner hätten von dem freiwilligen Angebot, sich testen zu lassen, Gebrauch gemacht. „Wer den Test nicht für nötig hielt, wurde auch nicht gezwungen“, so der Sprecher. Der Leiter des Gesundheitsamt der Stadt, Stefan Ehehalt, äußerte sich „erleichtert“ über das Ergebnis. „Es war wichtig, ein Bild des Infektionsgeschehens zu gewinnen“, so Ehehalt. Eine Ausbreitung könne nur eingedämmt werden, wenn sie frühzeitig erkannt werde.

Sechs Personen waren mit Corona infiziert

Anlass für die Aktion war, dass im Wohnumfeld bei sechs Personen die vom Coronavirus ausgelöste Erkrankung Covid-19 festgestellt worden war. Von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg beauftragte Mediziner waren deshalb am Samstag begleitet von einem Team des Deutschen Roten Kreuzes von Wohnung zu Wohnung gegangen, um den Abstrich anzubieten.

Der stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung, Johannes Fechner, lobte vor allem die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Auch er zeigt sich erfreut „über die nun vorliegenden Ergebnisse“.