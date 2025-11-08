Hochhäuser in Stuttgart: Viele Inder schwärmen für den Asemwald in Stuttgart
1
Hari Vemula mit seiner Frau Deepthi Yerubandi und dem Sohn Shivedh: Sie wohnen überaus gerne im Asemwald in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/KI/Midjourney/Montage: Ruckaberle

Der Umzug von Bangalore (Indien) in den Asemwald nach Stuttgart ist ein geglücktes Experiment. Hari Vemula und Deepthi Yerubandi sind nicht die einzigen Inder, die diesen Ort lieben.

Das erste Jahr war zermürbend. Deepthi Yerubandi hat körperlich unter der klimatischen Veränderung gelitten, sie dachten schon an eine vorzeitige Rückkehr. „In Indien sind die Sommer sehr lang und die Winter sehr kurz“, sagt sie. Die deutsche Kälte war sie nicht gewohnt. Doch dann wurde es plötzlich besser. Und heute will sie gar nicht mehr weg – vor allem nicht mehr weg aus dem Asemwald.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.