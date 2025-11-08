Hochhäuser in Stuttgart: Viele Inder schwärmen für den Asemwald in Stuttgart

Viele Inder schwärmen für den Asemwald in Stuttgart

1 Hari Vemula mit seiner Frau Deepthi Yerubandi und dem Sohn Shivedh: Sie wohnen überaus gerne im Asemwald in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/KI/Midjourney/Montage: Ruckaberle

Der Umzug von Bangalore (Indien) in den Asemwald nach Stuttgart ist ein geglücktes Experiment. Hari Vemula und Deepthi Yerubandi sind nicht die einzigen Inder, die diesen Ort lieben.











Link kopiert

Das erste Jahr war zermürbend. Deepthi Yerubandi hat körperlich unter der klimatischen Veränderung gelitten, sie dachten schon an eine vorzeitige Rückkehr. „In Indien sind die Sommer sehr lang und die Winter sehr kurz“, sagt sie. Die deutsche Kälte war sie nicht gewohnt. Doch dann wurde es plötzlich besser. Und heute will sie gar nicht mehr weg – vor allem nicht mehr weg aus dem Asemwald.