1 Helmut Unrath ist ein passionierter Bastler: In seiner Werkstatt restauriert der technisch versierte Hochdorfer alte Porsche-Traktoren. Foto: /Katja Eisenhardt

Der Hochdorfer Helmut Unrath schraubt gerne: Sein Hobby ist die Restauration von Porsche-Oldtimer-Traktoren. In seiner Werkstatt auf dem Gelände der alten Schmiede erweckt er die Schmuckstücke zu neuem Leben.















Hochdorf - Alles fing 1960 an. Damals war Helmut Unrath vier Jahre alt. Sein Großvater Jakob Unrath war Schmiedemeister in Hochdorf, ebenso wie sein Vater Fritz. „In jenem Jahr kaufte mein Opa einen Porsche Diesel Junior-Einzylinder-Traktor. Es war damals nicht untypisch, dass die Familien noch eine Nebenerwerbslandwirtschaft hatten“, erzählt der heute 65-Jährige. Wir befinden uns in seiner Werkstatt auf dem Gelände der alten Schmiede neben dem Hochdorfer Rathaus. „Früher war hier der Kuhstall“, sagt Helmut Unrath. Auch Schweine und Hühner habe die Familie gehalten.