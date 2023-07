1 Nach 21 Jahren ist Schluss: Matthias Hanschmann legt die Leitung vom Kinderhaus „Am Talbach“ in die Hände seiner Nachfolgerin Stephanie Reis. Foto: /Katja Eisenhardt

Während des Studiums war Matthias Hanschmann einer von vier Männern im Studiengang. 46 Jahre später sieht er sich immer noch als Exot. Im August geht der langjährige Leiter des Hochdorfer Kinderhauses „Am Talbach“ und des Waldkindergartens in den Ruhestand.















1977 war er an der Fachschule für Sozialpädagogik einer von nur vier Männern im Studiengang. „Es war der erste Jahrgang, in dem Männer für dieses Fach überhaupt zugelassen wurden“, erinnert sich der heute 64-jährige Leiter des Hochdorfer Kinderhauses „Am Talbach“ und des Waldkindergartens – beide in der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde. Und Männer seien im Berufsfeld der Erzieher nach wie vor sehr spärlich vertreten, besonders in der Kleinkindbetreuung, daran habe sich seit Jahrzehnten wenig geändert, sagt Matthias Hanschmann.