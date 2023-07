1 Wenn der Bus über den Ziegelhof fährt, darf hier auf der rechten Seite nicht mehr geparkt werden, damit der Gegenverkehr ausweichen kann. Foto: aia/Karin Ait Atmane

Zum ersten Mal überhaupt soll der Hochdorfer Ortsteil Ziegelhof bald von einer Buslinie bedient werden. Der Gemeinderat stellt die Weichen und plant die künftigen Bushaltestellen. Warum es vor Ort dennoch Skepsis und Proteste gibt.















Noch sei es nicht in Stein gemeißelt, dass die neue Linienführung in Hochdorf tatsächlich komme, meint Bürgermeister Gerhard Kuttler. Aber sie ist fest vorgesehen und soll von Januar an eine Ausweitung des Busverkehrs in der Gemeinde bringen. Die Linie 144 von Reichenbach nach Kirchheim soll demzufolge künftig über den Ziegelhof fahren, womit dieser Ortsteil erstmals überhaupt ans Busnetz angebunden wäre. Neu soll es zusätzlich eine Linie 147 geben, die wochentags halbstündlich Hochdorf und Plochingen direkt verbindet. Dafür braucht es auch neue Bushaltestellen. Der Gemeinderat hat jetzt der Vorentwurfsplanung zugestimmt und hofft auf Fördermittel.