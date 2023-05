1 Seit 1973 wurden in Hochdorf 18 Baugebiete (inklusive Gewerbegebiete) erschlossen. Das Gebiet Hofäcker I mit seinen 35 Bauplätzen war 2021 das bislang letzte. Foto: /Katja Eisenhardt

Die Anfänge Hochdorfs reichen weit zurück. In der Ortschronik des früheren Kreisarchivars Christoph J. Drüppel ist zu lesen, dass die Entstehung des Ortes im Zeitraum zwischen 500 und 750 n. Chr. zu vermuten ist.















Der Name „Hochdorf“ ist alemannischen Ursprungs und wörtlich zu nehmen, liegt das Dorf doch auf einer Hochebene im Mittleren Albvorland in einem Dreieck zwischen Neckar und Fils. Zu verorten ist die Gemeinde am östlichen Rand des Landkreises Esslingen. Das Landschaftsbild der Gemeinde ist geprägt von Grünland und Wald und bietet viele Erholungsräume. Neben seinem ländlichen Charakter ist Hochdorf gleichzeitig über kurze Wege an umliegende Städte wie Stuttgart, Esslingen, Göppingen und Kirchheim angebunden. Insgesamt beträgt die Markungsfläche 775 Hektar, wovon rund 169 Hektar Wald- und rund 445 Hektar Landwirtschaftsfläche sind.