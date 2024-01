Seit 54 Jahren in Hochdorf: Ein weltweit gefragter Experte an der Orgel

1 Ans Aufhören denkt der Hochdorfer Organist Christian Reichel auch nach mehr als einem halben Jahrhundert nicht. Foto: /Katja Eisenhardt

Christian Reichel ist seit 54 Jahren der Organist der evangelischen Martinskirche in Hochdorf. Dazu ist der 73-Jährige gelernter Orgelbaumeister. Sein Fachwissen ist bis heute im In- und Ausland gefragt.











Seit Juli 1969 spielt Christian Reichel die Orgel in der Hochdorfer Martinskirche. Als er anfing, war er gerade einmal 19 Jahre alt. Seine Frau Marieluise Reichel ist fast ebenso lange für die Kirchengemeinde tätig, seit über 40 Jahren ist sie die Mesnerin. Ans Aufhören denkt Christian Reichel, der im Hauptberuf neben seiner Ausbildung zum Organisten das Handwerk des Orgelbaumeisters erlernt hat, auch nach 54 Jahren noch nicht. „So lange ich gesund bin, mache ich weiter. Vielleicht trete ich ein wenig kürzer und bin nicht mehr jeden Sonntag im Einsatz“, sagt der 73-Jährige. Sein musikalisches Können ist gefragt, gibt es doch nicht gerade ein Überangebot an Organisten in der Region. „Viele wollen sich nicht mehr fest binden, man ist eben immer sonntags im Einsatz“, weiß Reichel. Wenn er selbst andere Termine habe oder auf Montage sei, gebe es zumindest einen kleinen Pool an Kollegen aus den Nachbargemeinden, die dann einspringen.