Hochdorfer Fahrlehrer Hans Fahrion: „Fahrschüler nicht dümmer als früher“ – aber die Einstellung hat sich geändert

„Fahrschüler nicht dümmer als früher“ – aber die Einstellung hat sich geändert

1 Der Fahrschulgründer Hans Fahrion mit seinen Söhnen Jürgen und Michael Fahrion (von links) Foto: Tim Kirstein

Vor 50 Jahren gründete Hans Fahrion in Hochdorf seine Fahrschule. Seitdem hat sich viel verändert beim Fahrenlernen. Hier erklärt er, warum der Führerschein so teuer geworden ist.











Im August 1975 fing alles mit einem Golf 1 in Hochdorf an. Dabei war der Weg für Hans Fahrion in seiner Tätigkeit als Fahrlehrer keinesfalls vorbestimmt. „Ich hatte eigentlich eine berufliche Ausbildung zum Kfz-Mechaniker“, sagt er. Während seiner Dienstzeit bei der Bundeswehr in Esslingen sei ihm angeboten worden, den Fahrlehrerschein zu machen. „Das hat mich irgendwie gereizt“, erklärt Fahrion. Aus dieser reizvollen Gelegenheit wurden schließlich 50 Jahre als Fahrlehrer.