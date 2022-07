1 Im Gartenbereich des Jugendhauses soll interimsweise eine Kinderbetreuungseinrichtung für bis zu 50 Kinder entstehen. Foto: /Katja Eisenhardt

Die Gemeinde Hochdorf ist mit den bestehenden Kapazitäten am Ende: So schnell wie möglich muss sie eine zusätzliche Flüchtlingsunterkunft und eine Kinderbetreuungsstätte schaffen.















Seit 2015 ist die als „Bergdorf“ bezeichnete Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Hochdorf in Betrieb. Für den Bau von vier Wohn- und einem Verwaltungsgebäude in Holzmodul-Bauweise nutzte der Landkreis Esslingen damals sein eigenes Grundstück am Ortsrand nahe der Sportanlage Aspen. Zu Hochzeiten waren im „Bergdorf“ 240 bis 250 Personen untergebracht. Seit der Sieben-Quadratmeter-Regelung von 2018 liegt die Obergrenze bei 160. Aktuell ist diese erreicht.