Hochdorf: Umbau für 5 Millionen Euro – Übergangslösung für Schulkindbetreuung
1
Bis zum geplanten Bauende 2027 wird eine Übergangslösung die Räume des Pavillons ersetzen. Foto: tki

Die Erweiterung und Sanierung des Pavillons an der Breitwiesenschule in Hochdorf (Kreis Esslingen) soll im April 2026 beginnen. Wo werden die Kinder bis zur Fertigstellung betreut?

Das Thema Ganztagesbetreuung in der Breitwiesenschule beschäftigt die Gemeinde Hochdorf nun bereits einige Zeit. Anfang 2024 hatte die Gemeindeverwaltung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die Möglichkeiten aufzeigen sollte, die Betreuungsmöglichkeiten zu erweitern. Denn klar ist: In Hochdorf wächst der Bedarf an Plätzen in der flexiblen Schulkindbetreuung und auch der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter beginnt ab dem kommenden Schuljahr.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.