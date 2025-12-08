Hochdorf: Umbau für 5 Millionen Euro – Übergangslösung für Schulkindbetreuung

1 Bis zum geplanten Bauende 2027 wird eine Übergangslösung die Räume des Pavillons ersetzen. Foto: tki

Die Erweiterung und Sanierung des Pavillons an der Breitwiesenschule in Hochdorf (Kreis Esslingen) soll im April 2026 beginnen. Wo werden die Kinder bis zur Fertigstellung betreut?











Link kopiert

Das Thema Ganztagesbetreuung in der Breitwiesenschule beschäftigt die Gemeinde Hochdorf nun bereits einige Zeit. Anfang 2024 hatte die Gemeindeverwaltung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die Möglichkeiten aufzeigen sollte, die Betreuungsmöglichkeiten zu erweitern. Denn klar ist: In Hochdorf wächst der Bedarf an Plätzen in der flexiblen Schulkindbetreuung und auch der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter beginnt ab dem kommenden Schuljahr.