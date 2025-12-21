Hochdorf im Kreis Esslingen: „Das Ehrenamt tut uns als Gemeinschaft gut“ – Preis für Unternehmen
1
Für Markus Zimmer (l.) und Matthias Strecker (r.) ist die Unterstützung ehrenamtlich tätiger Mitarbeiter wie Christian Schlienz (m.) ein wichtiges Anliegen. Foto: tki

Die events creative GmbH aus Hochdorf wird als „ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Welche Rolle die Freiwillige Feuerwehr dabei spielt.

Im November dieses Jahres wurden 47 Unternehmen aus Baden-Württemberg von Innenminister Thomas Strobl als „ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ ausgezeichnet. Auch die events creative GmbH aus Hochdorf zählt dazu. „Wir freuen uns über diese Wertschätzung“, sagt Markus Zimmer, einer der Geschäftsführer der Firma für Veranstaltungstechnik.

