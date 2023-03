1 In Hochdorf gab es bei Bauarbeiten einen Gasalarm. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Die Feuerwehr rückt aus, weil eine Leitung in der Hochdorfer Friedenstraße beschädigt worden war.















Ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hat am Donnerstag in Hochdorf für Aufsehen gesorgt: Gegen 12 Uhr wurde der integrierten Leitstelle in Esslingen gemeldet, dass in der Friedenstraße Gas austrete. Daraufhin waren die Hochdorfer Feuerwehr und der Messzug der Feuerwehr Ostfildern umgehend ausgerückt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Gasleitung durch Bauarbeiten beschädigt worden war und dass Gas unkontrolliert ausströmen konnte. Dank erster Maßnahmen der Arbeiter auf der Baustelle konnte der Gasaustritt jedoch rasch wieder auf ein Minimum reduziert werden. Vorsichtshalber sperrte die Feuerwehr den Bereich um die Baustelle jedoch großräumig ab. Messungen der Experten aus Ostfildern ergaben, dass keinerlei Gefahr für angrenzende Gebäude bestand.

Da der Gasaustritt zunächst nicht vollständig zu beheben war, musste das Bauunternehmen umfangreichere Maßnahmen an der Gasleitung einleiten. Der Sperrkreis um die Einsatzstelle blieb zunächst aufrechterhalten, die Feuerwehr war bis zum endgültigen Stopp des Gasaustrittes vor Ort. Die Gemeindeverwaltung hatte die Breitwiesenhalle geöffnet, damit sich Anwohnerinnen und Anwohner während des Einsatzes dort aufhalten konnten. Bürgermeister Gerhard Kuttler und die Leiterin des Ordnungsamtes, Dörthe Wimmer, verfolgten den Einsatz in der Friedenstraße. Einsatzleiter Jochen Schmid wurde von Kreisbrandmeister Guido Kenner an der Einsatzstelle unterstützt. Die Feuerwehren aus Hochdorf und Ostfildern waren mit insgesamt 35 Kräften und acht Fahrzeugen angerückt.