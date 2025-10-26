Hobby Dogging: Der neue Trend nach Hobby Horsing: Gassi ohne Hund
1
Ein Spaß für die ganze Familie: Inge Hilkert (26) springt mit ihrem imaginären Hund über ein Hindernis. Foto: Eberhard Wein

Nach Hobby Horsing nun Hobby Dogging: Das klingt verrückt. Doch eine Hundetrainerin aus Bad Friedrichshall ist überzeugt davon. Meint sie es ernst?

Anette Hilkert führt Chantal ganz eng am Fuß. An jedem Hütchen soll sich der Boxer kurz absetzen. Am Schluss wird die Hündin überschwänglich gelobt. Eine gewisse Komik hat die Szene allerdings, denn an Anette Hilkerts rosa Leine hängt nur ein leeres Geschirr. Die echte Chantal habe sie vor ein paar Jahren zu Grabe getragen, sagt die 61-Jährige aus Massenbachhausen bei Heilbronn. „Das hier ist ein imaginärer Hund“, erklärt ihre Hundetrainerin Barbara Gerlinger. Andere würden sagen: es ist gar keiner.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.