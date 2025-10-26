Der neue Trend nach Hobby Horsing: Gassi ohne Hund

1 Ein Spaß für die ganze Familie: Inge Hilkert (26) springt mit ihrem imaginären Hund über ein Hindernis. Foto: Eberhard Wein

Nach Hobby Horsing nun Hobby Dogging: Das klingt verrückt. Doch eine Hundetrainerin aus Bad Friedrichshall ist überzeugt davon. Meint sie es ernst?











Anette Hilkert führt Chantal ganz eng am Fuß. An jedem Hütchen soll sich der Boxer kurz absetzen. Am Schluss wird die Hündin überschwänglich gelobt. Eine gewisse Komik hat die Szene allerdings, denn an Anette Hilkerts rosa Leine hängt nur ein leeres Geschirr. Die echte Chantal habe sie vor ein paar Jahren zu Grabe getragen, sagt die 61-Jährige aus Massenbachhausen bei Heilbronn. „Das hier ist ein imaginärer Hund“, erklärt ihre Hundetrainerin Barbara Gerlinger. Andere würden sagen: es ist gar keiner.