HIV-Outing eines Stuttgarters: Vom Todesurteil zu einer Tablette täglich: Gerd Breitfeld lebt seit 1993 mit HIV
1
Der Diplom-Verwaltungswirt Gerd Breitfeld mit seinem Hund. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Als Gerd Breitfeld 1993 seine HIV-Diagnose erhält, gilt sie als Todesurteil. Seine Geschichte erzählt von Angst, Schweigen, Hoffnung – und einem langen Weg aus dem Stigma.

Es ist ein kalter Februartag im Jahr 1993, als dem Stuttgarter Gerd Breitfeld von einer Sekunde auf die andere der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Das Datum, der 18. Februar, ein Donnerstag, hat sich fest eingebrannt bei ihm. Im Gesundheitsamt erhält der damals 33-Jährige das Testergebnis: HIV-positiv. „Damit hatte ich absolut nicht gerechnet“, erinnert er sich, „es war ein Schock.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.