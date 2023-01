1 Aus dem Restaurant Drei Mohren wird nach monatelanger Sanierung die Cafébar Das Juwel – ohne die umstrittenen Figuren an der Fassade. Foto: /StZN

Die sanierte Fassade ist für Wirtin Laura Halding-Hoppenheit ein „Juwel“. Deshalb nennt sie ihre neue Cafébar so, die am 18. Januar im früheren Restaurant Drei Mohren startet. Die Figuren kehren zur Eröffnung nicht zurück. Wird sich nun der Gemeinderat mit ihnen befassen?















Link kopiert

Die Fassade des Fachwerkhauses an der Pfarrstraße 23 im Bohnenviertel ist über 400 Jahre alt. Am 18. Januar wird das Traditionslokal, das bisher Drei Mohren hieß, neu eröffnet und nennt sich künftig Das Juwel. Die Queer-Wirtin und Linke-Stadträtin Laura Halding-Hoppenheit eröffnet nach monatelanger Sanierung eine Cafébar nicht nur für die Community. „Stuttgart ist offen“, sagt sie, „wir lieben das Miteinander.“ Minderheiten müssten nicht mehr für sich bleiben, sondern wollen mit allen feiern.

Kommen die Figuren in ein Museum?

Zur großen Premierenparty hat sie, so scheint es, die halbe Stadt eingeladen – quer durch alle Parteien und gesellschaftliche Gruppen. Drei Gäste aber bleiben fern: Die drei Mohren, die über Generationen zur historischen Restaurantfassade gehörten, werden vorerst nicht an ihren angestammten Platz zurückkehren. Die Wirtin fürchtet, dass die umstrittenen Figuren und das neu so schön gestrichene Haus beschädigt werden könnten. Darauf habe sie sich mit den Hausbesitzern von der SWSG geeinigt. Halding-Hoppenheit plädiert dafür, die drei schwarzen Knaben in einem Museum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Entscheidung über den endgültigen Verbleib des Reliefs ist aber noch nicht gefallen. Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle (Grüne) setzt sich dafür ein, dass sich der Gemeinderat mit dem weiteren Verfahren befasst. Vor Weihnachten hat sie mit Vertretern des Kulturamts und der SWSG darüber beraten. Mit einer öffentlichen Veranstaltung sollte man sich dem Thema nähern, war man sich einig. Der Verein, der in den 70ern die Drei-Mohren-Fassade im Bohnenviertel neu aufgebaut hat (am Originalplatz an der Friedrichstraße war das Haus abgerissen worden) warnt davor, „die Historie der Stadt demontieren und nivellieren zu wollen“. Man sollte die Figuren mit einer Infotafel wieder aufhängen, fordert der Verein.

Erst einmal wird ohne die drei Objekte eines heftigen Streits im Bohnenviertel gefeiert. Dort eröffnet übrigens die Karaokebar Friends in der früheren Toms Bar, die Halding-Hoppenheit aufgegeben hat, um sich auf dieser Straße weiter oben zu vergrößern.