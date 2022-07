1 Auf den Baustellen sind die Anforderungen durch die sehr hohen Temperaturen besonders hoch. Foto: picture alliance / dpa/Sebastian Gollnow

Verdi fordert für die Zukunft neue Instrumente, um die Arbeitnehmer bei Extremtemperaturen besser zu schützen. In anderen Gewerkschaften wirbt man eher für die schnell umsetzbaren Lösungen.















Hitzefrei? Kennt jeder aus der Schule. So hört sich gut an, was die Gewerkschaft Verdi fordert: eine Entlastung der Arbeitnehmer bei Extremtemperaturen mit längeren Pausen oder einem früheren Arbeitsende. Kurzfristig sind pauschale Hitzefrei-Regelungen aber nicht zu realisieren.