Hitzebrände: Hitzebrände toben in Bulgarien

Hitzebrände toben in Bulgarien

Hitzebrände toben in Bukgarien auch in diesem Sommer Foto: Thomas Schulz/dpa-Zentralbild/dpa

Bulgarien wird von einer Hitzewelle überrollt. Die Feuerwehr kämpft mit Wald- und Flächenbränden. Das Feuer könnte auf die Türkei übergreifen.











Sofia - Bei extremer Hitze in Bulgarien bekämpfen Feuerwehrleute und Freiwillige mehrere Wald- und Flächenbrände. Am schlimmsten betroffen ist der Südosten des Balkanlandes, wie bulgarische Medien am Sonntag berichteten. Dort brannten im Raum Swilengrad amtlichen Angaben zufolge bereits mehr als 7300 Hektar mit Wald und Agraranbau. Menschen wurden nicht verletzt.

Feuer könnte auf die Türkei übergreifen

Die Brände im Raum Swilengrad, wo teilweise der Notstand ausgerufen wurde, könnten auf die Türkei übergreifen, wie der private Fernsehsender bTV in Sofia berichtete. Zur Bekämpfung von Bränden im Raum Plowdiw im Süden wurde auch die Armee eingesetzt. Wegen eines Brandes parallel zur Autobahn nach Warna am Schwarzen Meer wurde der Verkehr im Osten umgeleitet.

Meteorologen sahen vorerst kein Ende der für Bulgarien ersten großen Hitzewelle in diesem Sommer. Die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen vielerorts über 40 Grad weiter steigen.