1 Der Klimawandel hat unseren Alltag erreicht, viele stöhnen unter der Sommerhitze. Schattenplätze sind gesucht, die Stadt muss sich verstärkt um ihre Grünflächen kümmern. Foto: Robin Rudel

Der Klimawandel zeigt allenthalben Wirkung – in den Esslinger Tallagen ist er besonders zu spüren. Mit einem Hitzeaktionsplan will die Stadt dazu beitragen, dass die Menschen Höchsttemperaturen besser wegstecken können. Die Hintergründe.















Link kopiert

Kritische Wissenschaftler warnen seit Jahrzehnten vor den Folgen eines massiven Klimawandels. Mittlerweile zeigen sich die Veränderungen immer deutlicher auch in unserem Alltag: Die Temperaturen steigen, die Zahl der heißen Tage nimmt zu – das zeigt Wirkung auf die Natur im Allgemeinen und den menschlichen Organismus im Besonderen. In manchen Bereichen wie den Esslinger Tallagen zeigen sich die Veränderungen besonders, mit einem Weiter-so ist es nicht getan. Esslingen will bis 2040 klimaneutral sein, ein integriertes Klimaschutzkonzept sieht konkrete Maßnahmen vor. Nun hat der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) des Gemeinderats einen Hitzeaktionsplan für die Esslinger Tallagen in Auftrag gegeben.