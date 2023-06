1 Ab Sonntag sollen lokale Regenschauer für Abkühlung sorgen. Foto: dpa/Cevin Dettlaff

Die einen genießen das sonnige Wetter im Freibad oder am Badesee – die anderen ächzen unter der Hitze und wünschen sich sehnlichst Abkühlung. Ein Experte des Deutschen Wetterdienstes gibt einen Ausblick.















Sonne pur und Temperaturen um die 30 Grad: Die Menschen in der Region Stuttgart können sich am Wochenende auf Sommerwetter freuen. Doch auch für Hitzegeplagte gibt es gute Aussichten: In der kommenden Woche könnten vereinzelt Schauer und Gewitter für Abkühlung sorgen, so berichtet Christoph Herzog, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), am Samstag auf Anfrage unserer Redaktion.

DWD: Regen und Gewitter in Aussicht

Das überwiegend freundliche Wetter vom Wochenende soll sich zwar grundsätzlich in der kommenden Woche fortsetzen. Der Prognose zufolge besteht jedoch vor allem zu Wochenbeginn die Gefahr von Unwettern mit Starkregen, auch Hagel und Sturmböen. „Die ruhige und sehr trockene Lage findet in der kommenden Woche ein Ende“, fasste der DWD zusammen. Wo genau und wie intensiv es regne, sei noch unklar. Da es weiter sehr warm sei, wird es laut DWD zunehmend schwül, was den Kreislauf belasten könne.

Zunächst winkt ein sonniger Sonntag mit Temperaturen bis zu 31 Grad. Dabei steige bei fast wolkenlosem Himmel auch die Gefahr durch UV-Strahlung. In der Nacht auf Montag könnten dann vereinzelt lokale Gewitter und Schauer für Abkühlung sorgen. Die Temperaturen gehen DWD-Experte Herzog zufolge zurück auf 18 Grad in der Nacht. Auch zum Wochenbeginn am Montag und Dienstag steigt das Thermometer auf sommerliche Werte um die 31 Grad. Dabei wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Besonders am Dienstagabend steige dann die Wahrscheinlichkeit auf örtliche Niederschläge und Gewitter.

So steht es um die Waldbrandgefahr

Von Sonntag an übernehme ein Tief mit seinem Zentrum bei den britischen Inseln die Wetterregie, teilte der DWD mit. Das bringe vermehrt Schauer und Gewitter. Die Waldbrandgefahr sollte laut DWD dadurch etwas zurückgehen. Das Niederschlagsdefizit der vergangenen trockenen Wochen werde aber kaum ausgeglichen. Meteorologisch ist schon seit 1. Juni Sommer, kalendarisch beginnt der Sommer kommenden Mittwoch - am 21. Juni.