Hitze in der Stadt: Hier kann man sich in Stuttgart abkühlen

10 Perfekter Ort für heiße Tage: Im Kurpark in Bad Cannstatt gibt es Brunnen, Trinkwasser und Schatten. Foto: Eva Herschmann

Im Sommer wird es im Stuttgarter Kessel manchmal unangenehm heiß. Nun gibt es eine interaktive Karte, die kühle Orte in der Stadt zeigt – mitsamt Infos über Trinkwasser, Brunnen und Toiletten.











Der Waldfriedhof oder auch die Heslacher Wasserfälle sind wohl hinlänglich bekannt als kühle Orte in der Stadt. Aber der Sophienbrunnen in Stuttgart-West? Der Sindelbach in Stuttgart-Vaihingen? Auch den Kröten- und Froschsee am Feuerbach in Mühlhausen dürfte noch nicht jede Stuttgarterin und jeder Stuttgarter kennen.

Jeder kann die Karte mit Tipps ergänzen

Vertreter der Stadt Stuttgart haben eine interaktive Karte erstellt, in welcher Stellen gekennzeichnet sind, an denen es weniger warm ist im Vergleich zur Umgebung. Dazu zählen Waldgebiete, Grünanlagen und Gewässer, aber beispielsweise auch Spielplätze, Stadtteilbibliotheken und Begegnungszentren. Das Besondere: Die zuständige Abteilung Gesundheitsförderung hat in der Karte auch viele Ratschläge von Stuttgarterinnen und Stuttgartern aufgenommen – und nimmt weiterhin Tipps an.

Zudem sind auf der Karte die Öffnungszeiten angegeben, falls der jeweilige Ort welche hat, außerdem die Verfügbarkeit von Trinkwasser sowie öffentliche Toiletten. Zu der Karte kommt man über den Link maps.stuttgart.de/kuehle_orte/. Eigene Vorschläge kann man auf survey.lamapoll.de/Coole-Orte-in-Stuttgart- abgeben.

In der Bildergalerie finden Sie eine kleine Auswahl der kühlen Orte in der Stadt.