Hitze in der Region Stuttgart

Stuttgart schwitzt – am Mittwoch kann es nochmal 35 Grad warm werden.

Auch am Mittwoch hat die Hitze die Region Stuttgart fest im Griff – bevor am späten Nachmittag Schauer und Gewitter leichte Abkühlung bringen. Aber die ist nicht von Dauer.















35 Grad sind angesagt: Der Mittwoch wird noch einmal heiß – bevor am späten Nachmittag Schauer und Gewitter der Region Stuttgart leichte Abkühlung bringen. Von Dauer ist die jedoch nicht.

„Der Mittwoch ist mit 34 bis 35 Grad noch einmal ein sehr heißer Tag“, sagt Peter Crouse, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart. Am Nachmittag werde es zunehmend schwüler und die Luftmassen labiler. „Gegen 16, 17 Uhr wird es dann vermutlich Schauer und Gewitter geben.“

Der DWD sieht für den Raum Stuttgart Starkregen voraus. „Da können in kurzer Zeit 40 Liter auf den Quadratmeter herunterkommen“, so Crouse. Weiter südlich sind sogar 60 Liter pro Quadratmeter drin. Der Regen dauert bis in die Nacht.

Nicht mehr über 30 Grad am Donnerstag

Der Donnerstag werde ein Tag zum Durchatmen, sagt der Meteorologe. „So richtig kühl wird es mit etwa 29 Grad zwar auch nicht, aber zumindest nicht mehr ganz so heiß wie Montag und Dienstag.“ Schwache Schauer sind örtlich noch möglich, ansonsten dominiert ein Wechsel aus Sonne und Quellwolken.

Am Freitag scheint die Sonne ungestört von einem fast wolkenlosen Himmel und das Thermometer klettert in der Landeshauptstadt schon wieder auf 32 Grad. Dringend benötigten Regen gibt es kaum. In der Nacht zum Samstag kann es höchstens vereinzelte Schauer und Gewitter geben.

Die Wetterlage mit Tief „Carolin“ über Frankreich und Großbritannien und Hoch „Jürgen“ über Osteuropa, die uns die momentane Hitze beschert, bleibt. Weiter fließt aus südlicher Richtung subtropische Luft nach Deutschland. „Bis Mitte nächster Woche sagen unsere Modelle Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad voraus“, prognostiziert Crouse.