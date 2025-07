Hitze im Kreis Esslingen: Joggen bei Hitze: Was Sportler beachten sollten

Joggen bei Hitze: Was Sportler beachten sollten

1 Joggen ist eigentlich gesund – allerdings nicht immer für jeden: Bei großer Hitze ist Vorsicht geboten. Foto: Thomas Warnack/dpa

Laufen bei großer Hitze kann durchaus gefährlich werden, sagen Experten. Ein Lauf-Event in Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde deshalb am Mittwoch verschoben.











Link kopiert

Schon am Vormittag ist das Thermometer auf über 30 Grad geklettert. Bis zu 35 Grad sind für diesen Mittwoch vorhergesagt. Keine idealen Voraussetzungen für Lauf-Events wie etwa den AKB-Sponsorenlauf, der für Mittwochabend um 18.30 Uhr durch die Kirchheimer Innenstadt geplant war. Denn auch für diese Uhrzeit sind noch Temperaturen über 30 Grad vorhergesagt. Deshalb haben die Veranstalter reagiert und den Lauf auf 20 Uhr verschoben. Doch was ist generell vom Joggen bei extremer Hitze zu halten? Wir haben medizinische Experten gefragt.

Stephan Thomas, leitender Arzt der zentralen Notaufnahme des Esslinger Klinikums, hält den Schritt der Veranstalter des Sponsorenlaufs für richtig: „Die Verlegung des Laufs macht Sinn, da es am Abend etwas kühler ist und die direkte Sonneneinstrahlung geringer“, sagt er. Ganz generell sei es empfehlenswert, bei großer Hitze die kühleren Morgenstunden oder aber den Abend für Lauftrainings oder Wettkämpfe zu nutzen. Das betont auch Heiner Stäudle, Chefarzt der Klinik für Akut- und Notfallmedizin an den Medius-Kliniken Nürtingen und Kirchheim. Abends sinke die Sonneneinstrahlung deutlich und es gebe zumindest eine leichte Entlastung für den Kreislauf. „Es bleibt aber dennoch wichtig, auf körperliche Warnsignale zu achten und diese ernst zu nehmen“, so Stäudle.

Joggen bei Hitze ist für Gesunde und Trainierte kein Problem

Aus medizinischer Sicht seien intensive sportliche Aktivitäten bei großer Hitze kritisch zu bewerten, sagt Stäudle. Der Körper sei dann stark damit beschäftigt, die Temperatur zu regulieren – über Schwitzen und eine erhöhte Hautdurchblutung. Das bedeute eine zusätzliche Belastung für Herz, Kreislauf und Stoffwechsel. Insbesondere bei Temperaturen über 30 Grad steige das Risiko für Hitzeschäden deutlich. Gesunde und trainierte Menschen könnten aber auch bei Hitze ein Lauftraining absolvieren oder an einem Wettkampf teilnehmen, sagen sowohl Heiner Stäudle als auch Stephan Thomas.

Wichtig seien dabei aber einige Tipps, betonen beide Ärzte: Die Sportler sollten vor, während und nach dem Laufen ausreichend trinken und Mineralien zu sich nehmen. Auch atmungsaktive Kleidung, eine luftige Kopfbedeckung, eine Sonnenbrille und der Schutz der Haut mit Sonnencreme seien zu empfehlen. Zudem sollten sie möglichst im Schatten laufen, direkte Sonneneinstrahlung meiden, die Intensität reduzieren und Pausen einlegen. Sehr wichtig sei es, auf erste Warnsignale wie Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Gänsehaut oder übermäßiges Schwitzen zu achten und diese ernst zu nehmen: Bei solchen sollte der Lauf sofort beendet werden.

Jogger sollten die große Hitze in der Mittagszeit meiden

Zu bedenken ist laut Stephan Thomas zudem, dass an Hitzetagen die Ozonbelastung hoch sei, was bei dafür empfindlichen Menschen zur Reizung der Atemwege und Augen führen könne. Die besonders hitzeintensiven Mittags- und Nachmittagsstunden solle man für das Lauftraining generell meiden. Insgesamt solle man die Belastung an die Bedingungen anpassen: „Hitzetage sind nicht für Rekordversuche geeignet“, betont Thomas. Nach dem Lauf helfe ein kaltes Fußbad oder eine lauwarme Dusche beim Runterkühlen, rät Heiner Stäudle: „Aber keine eiskalte Dusche – das kann den Kreislauf belasten.“

Wer die Joggingschuhe bei großer Hitze schnürt, sollte einige Expertentipps beherzigen. Foto: picture alliance/dpa

Stäudle betont: „Bei Hitze zu joggen ist nicht ungefährlich – es besteht die Gefahr von Hitzeschäden wie Sonnenstich und Hitzschlag.“ Besonders gefährdet seien ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen. Diese sollten an Hitzetagen auf das Lauftraining verzichten, rät auch Stephan Thomas. Aber auch für alle anderen gelte, dass bei Temperaturen über 30 Grad mit äußerster Vorsicht trainiert werden – oder besser auf kühlere Tageszeiten ausgewichen werden sollte.