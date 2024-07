Historisches Gebäude in Kirchheim unter Teck: Das Fachwerk des Wachthauses wird verputzt

Historisches Gebäude in Kirchheim unter Teck

1 Das Alte Wachthaus mit seinem markanten Fachwerk. Foto:

Das denkmalgeschützte Gebäude wird für 4,4 Millionen Euro generalsaniert. Dabei wird es in seinen Originalzustand zurückversetzt – und deshalb künftig ganz anders als heute aussehen. Das sind die Gründe dafür.











Das Alte Wachthaus in Kirchheim wird jetzt generalsaniert. Die Stadt als Eigentümer des Kulturdenkmals investiert 4,4 Millionen Euro, um das marode Gebäude auf Vordermann zu bringen. Im Inneren werden die Grundrisse denkmalgerecht an einen modernen Gastronomiebetrieb angepasst und die Wärmeerzeugung umgerüstet. Auch äußerlich wird sich viel tun: Wie Oberbürgermeister Pascal Bader betont, kann das Wachthaus „auf der Grundlage gründlicher Recherche und bauhistorischer Analyse in seiner ursprünglichen Originalität wiederhergestellt werden“. Das bedeutet: Das markante Fachwerk verschwindet unter Putz.