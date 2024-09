Historisches Gebäude im Kreis Esslingen: Wie eines der ältesten Häuser Deizisaus aus der Versenkung geholt wurde

1 Das Zuhause von Familie Haible (rechts) ist denkmalgeschützt. Foto: Roberto Bulgrin

Das Deizisauer Wohnhaus in der Marktstraße 5 hat eine bewegte Geschichte. 1997 zog die Familie Haible in das lange als landwirtschaftliches Anwesen genutzte Gebäude ein. Bei der Sanierung stand sie vor einer außergewöhnlichen Aufgabe.











Norbert Haible sitzt dort, wo sich früher einmal die gute Stube des Wohnhauses in der Marktstraße 5 befand. In der bäuerlichen Welt des 17. Jahrhunderts war das ein Raum für besondere Anlässe. Heute steht an dieser Stelle der Esstisch von Familie Haible, die hier 1997 einzog. Fachwerkbalken säumen die Decke, die Wand ist mit alten Lamperien verkleidet.