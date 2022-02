1 Wieder unter Spannung und in Betrieb: Der Fahrdraht unter den einstigen END-Masten, nun in Nellmersbach bei Backnang. Foto: /Michael Jahnle/oh

Die Straßenbahnen der Linie END, die zwischen Esslingen, Nellingen und Denkendorf verkehrten, sind passé. Nicht aber die Masten, die sie mit Strom versorgten.















Kreis Esslingen - Nostalgie kommt auf, wenn die Alteingesessenen im Neckartal und auf den Fildern an die Straßenbahn erinnert werden, die sie einst verband. Von 1926 bis 1978 verkehrten die Züge der Linie Esslingen-Nellingen-Denkendorf – kurz END. Sie brachten ohne Umstieg Arbeiter von den Fildern in die Fabriken im Neckartal oder Sommerfrischler aus der Ebene nach Denkendorf. Kein Vergleich zur mühsamen Bustour dieser Tage. Während so mancher von einer Wiederkehr der Bahnen träumt, die politisch immer wieder diskutiert wird, so erhält immerhin die Infrastruktur, die die Züge einst mit Antriebsenergie versorgte, ein zweites beziehungsweise drittes Leben: Die Fahrleitungsmasten der END stehen auch heute unter Strom, wie die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) mitteilt. Teilweise in anderen Ländern, teilweise in der Region.