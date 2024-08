Historische Schätze: Wie Esslingen zu seiner Traumfabrik kam

1 Wie man sich bettet, so liegt man – und Ludwig Hermann Lorch lag mit seiner Geschäftsidee genau richtig. Das Modell einer Bettfedern-Waschmaschine von 1930 aus seinem Hause wird im Stadtmuseum Esslingen gezeigt.Foto: Michael Saile Fotografie Foto:

Er war ein ganz Ausgeschlafener: Ludwig Hermann Lorch sorgte mit seiner Esslinger Fabrik für den wohligen Schlummer seiner Mitbürger. Lange Jahre beherrschte sein Unternehmen den Bettenmarkt mit. Doch irgendwann war der Traum vom Unternehmertum ausgeträumt.











Link kopiert

Er hat keine Gewinnmöglichkeit verschlafen, denn Ludwig Hermann Lorch war ein aufgeweckter Unternehmer. In seiner auch in Esslingen angesiedelten Firma stellte er Maschinen für die Bettfedernindustrie her. Das Modell einer Bettfedern-Waschmaschine aus dem Jahr 1930 stammt aus seinem Hause und kann seit Dienstag, 13. August, im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ in Esslingen besichtigt werden.