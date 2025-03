Historische Schätze in Esslingen: Wie das Stadtmuseum zur Schatzinsel wird

1 Leichtgewichte mit historischem Gewicht: Silberpfennige aus Straßburg werden im Stadtmuseum gezeigt – mit Lilien drauf. Foto: Michael Saile

Jede einzelne von ihnen wiegt nur 0,3 Gramm – doch historisch sind sie Schwergewichte. 2408 Silbermünzen liegen im Esslinger Stadtmuseum „Gelbes Haus". Geprägt wurden sie in Straßburg. Doch wie kamen sie an den Neckar?











Geld ist für viele eine gewichtige Sache. Doch die kleinen Silbermünzen im Fundus der städtischen Museen Esslingen sind Leichtgewichte. Gerade einmal 0,3 Gramm bringt eine von ihnen auf die Waage. „Sie liegen wie ein Hauch von Nichts in der Hand. Es ist, als würde man mit Spielgeld hantieren“, hat die Museums-Mitarbeiterin Christiane Benecke im Selbstversuch erfahren. Doch in ihrer historischen Bedeutung haben die Münzen durchaus Gewicht – und sie geben Historikern Rätsel auf. Ab Dienstag, 4. März, sind die Geheimnisvollen im Esslinger Stadtmuseum Gelbes Haus am Hafenmarkt in der Altstadt zu sehen.

Klamme Stadtkassen gab es immer wieder. Oft in ihrer Historie – und auch in jüngster Vergangenheit – mögen sich die Verantwortlichen im Esslinger Rathaus ob der angespannten Finanzsituation gewünscht haben, selbst Münzen prägen zu dürfen. Die Altvorderen hatten dieses Privilegs noch: Denn bis zur Mitte des elften Jahrhunderts war die Stadt laut Recherchen von Christiane Benecke selbst Münzstätte.

Danach war Schluss mit der Herstellung eigenen Geldes. „Nachdem Esslingen staufisch geworden war, wurde andernorts geprägt und Esslingen trat nicht mehr als Prägestätte in Erscheinung“, so die wissenschaftliche Mitarbeiterin der städtischen Museen. Nur eine Gegenstempelung war der Freien Reichsstadt noch erlaubt. Vor Ort durfte ein Prüfzeichen in Form eines gotischen „E“ auf Prager Groschen im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts angebracht werden. Ob dieses „E“ für Esslingen steht, konnte nicht endgültig geklärt werden.

Durch welche Hände ging das Geld?

Die Silbermünzen aber, die ab Dienstag im Stadtmuseum gezeigt werden, wurden in Straßburg hergestellt. Bei dem Geld handelt es sich um genau 2408 Münzen, die das Stadtarchiv im Jahr 2013 dem Museum übergeben hatten. Durch welche Hände mögen die kleinen Pfennige in der Vergangenheit gegangen sein? Konnte sich ein Hungernder dafür einen Laib Brot kaufen? Oder hat es ein Wohlhabender achtlos als Kleingeld zur Seite gelegt? Der Geldschatz im Stadtmuseum wirft Fragen auf und sorgt für fantasievolle Höhenflüge, doch wissenschaftliche Erkenntnisse sorgen für eine unsanfte Landung auf dem harten Boden der Tatsachen. Die Münzen sind nur einseitig geprägt, sagt Christiane Benecke: „Die Rückseite zeigt das Negativ der Vorderseite.“ Das Geld sei überwiegend stempelgleich und prägefrisch: „Daher ist fraglich, ob es überhaupt in Umlauf gekommen ist.“

Ob und durch welche Hände die Münzen gingen, ist also unklar. Auch die Herkunft des Geldes liegt im Dunkeln. Bei den Münzen handle es sich aber um Lilienpfennige, die in Straßburg ab dem Ende des 13. Jahrhunderts geprägt wurden, weiß Christiane Benecke: „Über den genauen Beginn dieser Prägungen sind sich die Numismatiker bis heute nicht ganz einig. Neueste Forschungen nennen das Jahr 1296.“ Vier Jahrhunderte lang wurden die Lilienpfennige in Straßburg hergestellt, und diese Zeit wird in vier verschiedene Entstehungsperioden eingeteilt. Denn die Münzen unterscheiden sich je nach Prägephase in ihrem Aussehen, teilt Christiane Benecke mit.

Das Esslinger Geld kann ihrer Einschätzung nach der Münzgruppe vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts zugeordnet werden. Denn diese Münzen entsprechen in ihrem Erscheinungsbild dieser Prägeperiode. Sie zeichnen sich durch einen an den Rand gedrückten Perlkreis aus, und der Fuß der Lilie ist wie ein Malteserkreuz geformt. Ob das Geld eher an den Anfang oder an das Ende der vermuteten Prägezeit verortet werden kann, könne nicht mit Gewissheit gesagt werden, meint Christiane Benecke: „Neben schriftlichen Quellen fehlen Münzen eines anderen näher datierbaren Typs oder Beifunde, die den Zeitraum enger eingrenzen könnten.“ Das Alter des Schatzes im Stadtmuseum lässt sich so nur schwer schätzen.

Die vielen Rätsel regen die Fantasie noch mehr an. Wie kamen die Münzen von der Straßburger Ill an den Neckar? Hatte ein krimineller Mitarbeiter sie aus der Prägeanstalt gestohlen und war dann mit seiner Beute ins Schwabenland geflohen? Oder hatte ein Esslinger sie in Straßburg als Lohn für seine Arbeit erhalten und sie mit nach Hause gebracht, um mit seiner Liebsten einen Hausstand gründen zu können? Leider bleibt die Romantik außen vor.

Wie die Münzen ins Schwabenland kamen, darüber kann nur spekuliert werden. Christiane Benecke vermutet aber, dass sie als Ganzes und nicht in Teilen ihren Weg dorthin gefunden haben. Esslingen und Straßburg, beides freie Reichsstädte, unterhielten ihren Nachforschungen zufolge Beziehungen zueinander. Die heute französische Stadt musste sich aber schon früher von dem besonderen Status verabschieden. Ihre Zeit als freie Reichsstadt endete 1681: „In diesem Jahr wurde die Stadt von Frankreich besetzt.“ Auch in Straßburg wurden für kurze Zeit eigene Münzen geprägt, bis ihr 1718 das Recht dazu entzogen wurde.

Lilienpfennige aus Straßburg

Lilien

Ihren blumigen Namen haben die Straßburger Lilienpfennige von der auf den Münzen abgebildeten Lilie, die von einem Perlkreis umringt ist. Die Blume steht laut Christiane Benecke symbolisch für die Jungfrau Maria, der Schutzpatronin von Straßburg.

Exponat

Unter dem Titel „Historische Schätze“ zeigen die Städtischen Museen Esslingen Objekte und Neuerwerbungen. Zudem werden Schätze aus dem Fundus des Stadtarchivs und des Esslinger Geschichts- und Altertumsvereins präsentiert. Die Objekte sind vom ersten Dienstag des Monats an im Gelben Haus am Hafenmarkt zu sehen.