1 Im Zeichen des Hirsches: Von beruflichem Stolz kündet die Rechnung, die Gustav Schmid dem Theodor-Heuss-Gymnasium in Esslingen ausgestellt hat. Sie trägt einen Hirschkopf im Briefkopf. Foto: Stadtarchiv Esslingen

Im Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasium befindet sich ein ausgestopfter Vogel, der früher im Biologieunterricht eingesetzt wurde. Das Präparat stammt aus dem Jahr 1904, als es von dem Esslinger Handwerker Gustav Schmid hergestellt wurde.















Der Mann war beruflich extrem flexibel. Gustav Schmid hat in viele Branchen hineingeschnuppert. Der Vielseitige betrieb eine Pelz- oder Fellhandlung, unterhielt kurzfristig eine Architektur-Modell-Werkstatt und bot elektrische Schweißarbeiten als Dienstleistung an. In den 1940er Jahren besaß er auf seinem Anwesen in der Martinstraße 23 in Esslingen sogar eine Schießbude. Doch viele Jahre seines Lebens arbeitete er als Tierpräparator. In dieser Funktion wurde er auch für das Theodor-Heuss-Gymnasium in Esslingen tätig. Eine Rechnung aus dem Jahr 1904 in den Beständen des Stadtarchivs berichtet von seinen Diensten und ist im Stadtmuseum Gelbes Haus am Hafenmarkt zu sehen.