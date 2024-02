Historische Schätze in Esslingen: Apotheker entwickelt eine Tinktur gegen Schmerzen – und scheitert

Historische Schätze in Esslingen

1 Im Gelben Haus sind regelmäßig besondere historische Schätze zu sehen. Foto: Roberto B/ulgrin

Ein „Schmerzvertreiber“, den der Esslinger Wilhelm Häberlen Ende des 19. Jahrhunderts herstellte, war ein Flop – das angebliche Allheilmittel ließ sich nur schwer verkaufen. Dabei hatten die „Pain Expeller“ anderer Hersteller um 1900 durchaus Konjunktur.











Das war eine schmerzhafte Erfahrung: Mit seinem selbst gemischten „Pain Expeller“, seinem „Schmerzvertreiber“, konnte Wilhelm Häberlen bei der Kundschaft nicht landen. Das vermeintliche Wundermittel des Esslinger Apothekers war ein Ladenhüter, obwohl es in einem stilvoll gestalteten Flacon mit werbewirksamen Sprüchen angepriesen wurde. Von Dienstag an kann die selbst gebraute Arznei im Esslinger Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt zwar nicht getestet, aber das schmucke Fläschchen als Ausstellungsstück bestaunt werden.