Der Turm am Gelben Haus ist fast so stattlich wie sein Vetter auf der Burg. Doch er steht nicht so populär im Rampenlicht. Zu Unrecht. Hat er doch 800 Jahre Geschichte zu bieten. Beim Tag des offenen Denkmals wird der dicke Geselle bei von Führungen vorgestellt.















Es gibt noch einen dicken Turm in Esslingen. Das Bauwerk hoch oben auf der Burg ist zwar bekannter, berühmter und ein beliebtes Wahrzeichen der Neckarstadt. Doch der Turm des „Gelben Hauses“ am Hafenmarkt braucht sich hinter seinem populären Vetter nicht zu verstecken. Denn auch er ist stattlich. Das Mauerwerk ist unten am Fuß bis zu 1,60 Meter dick. Daher will das Stadtmuseum, das im Gelben Haus untergebracht ist, sein „größtes Ausstellungsstück“ einmal so richtig in Szene setzen. Der Wohnturm ist am Sonntag, 11. September, anlässlich des Tags des offenen Denkmals im Rahmen von Führungen zugänglich.