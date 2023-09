1 Eine Gedenktafel zur Erinnerung an Hanns Martin Schleyer wurde 1978 mit einem Festakt enthüllt Foto: Michael Saile Fotografie

Er war Täter und Opfer. Der ehemalige NS-Funktionär und spätere Arbeitgeberpräsident wurde 1977 von Terroristen ermordet. Der Esslinger Gemeinderat beschloss damals, eine Brücke nach ihm zu benennen. Eine Entscheidung, die nun rückgängig gemacht wurde.















Es war ein großer Festakt. Der Oberbürgermeister hielt eine flammende Rede, und viele Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung feierten mit, als am 13. Juni 1978 die „Mettinger Brücke“ in „Hanns-Martin-Schleyer-Brücke“ umbenannt wurde. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten war nach Recherchen von Joachim Halbekann, dem Leiter des Esslinger Stadtarchivs, die Enthüllung einer 80 mal 80 Zentimeter großen Gedenktafel für den Namensgeber am westlichen Brückenteil. Dieses Schild kann von Dienstag, 5. September, an im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt betrachtet werden. Denn es wird nicht mehr gebraucht, weil die Überführung laut einem aktuellen Gemeinderatsbeschluss nun wieder „Mettinger Brücke“ heißt.