Historische Schätze: Das perfekte Timing des Uhrmachers

1 Präzision made in Esslingen: Eine Uhrmacher-Drehbank mit Zubehör war um 1950 zum Setpreis von 600 Mark zu haben. Foto: /Michael Saile

Der gebürtige Köngener Gustav Boley tüftele eine clevere Geschäftsidee aus und gründete ein erfolgreiches Unternehmen in Esslingen. Produkte aus seinem Hause eroberten später sogar das Weltall.











In der Schweiz sollen ja die Uhren anders ticken. Die Eidgenossen stehen in dem Ruf, viele Dinge etwas ruhiger und entspannter anzugehen. Doch auf den in Köngen geborenen Uhrmacher Gustav Boley wirkte ein Aufenthalt im Nachbarland dynamisierend: Er entwickelte dort eine zündende Geschäftsidee, die er später in Esslingen erfolgreich umsetzte. Ein Produkt aus seiner Firma ist ab diesem Dienstag, 5. Dezember, im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt in Esslingen zu sehen.