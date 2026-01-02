Historische Schätze aus Esslingen: Deko-Gläser mit Thriller-Qualitäten
1
Militärische Reiter und ein sinnreicher Spruch: Das um 1400 entstandene Glas aus der Esslinger Adlerstraße ist etwa 13,5 Zentimeter hoch. Foto: Landesamt für Denkmalpflege

Neues von der niederen Esslinger High Society: Sie tafelte wohl um 1400 herum mit dynamisch dekorierten Gläsern. Die Becher werden im Stadtmuseum gezeigt.

Der Tischtalk verstummt. Gespräche brechen ab. Pausen entstehen. Das kann peinlich werden. Muss es aber nicht. In einem wohlsituierten Haushalt in der Esslinger Adlerstraße gab es wohl um das Jahr 1400 herum eine Alternative zum großen Schweigen bei geselligen Tischrunden. Bei abebbenden Unterhaltungen hatten Besucher die Chance zum Betrachten der dynamisch dekorierten Gläser. Heute lebende Esslingerinnen und Esslinger können das ebenfalls tun: Die beiden Trinkgefäße werden ab Mittwoch, 7. Januar, im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt gezeigt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.