Historische Schätze aus Esslingen: Deko-Gläser mit Thriller-Qualitäten

Neues von der niederen Esslinger High Society: Sie tafelte wohl um 1400 herum mit dynamisch dekorierten Gläsern. Die Becher werden im Stadtmuseum gezeigt.
Der Tischtalk verstummt. Gespräche brechen ab. Pausen entstehen. Das kann peinlich werden. Muss es aber nicht. In einem wohlsituierten Haushalt in der Esslinger Adlerstraße gab es wohl um das Jahr 1400 herum eine Alternative zum großen Schweigen bei geselligen Tischrunden. Bei abebbenden Unterhaltungen hatten Besucher die Chance zum Betrachten der dynamisch dekorierten Gläser. Heute lebende Esslingerinnen und Esslinger können das ebenfalls tun: Die beiden Trinkgefäße werden ab Mittwoch, 7. Januar, im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt gezeigt.