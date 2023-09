9 Stadtarchivar Jochen Bender Foto: Ines Rudel

Historische Kleinode gibt es in Ruit, aber auch in den anderen Stadtteilen von Ostfildern zu entdecken. Archivar Jochen Bender erreicht mit seinen Rundgängen viele Menschen.















Der historische Bogen am Gasthaus Hirsch in Ostfildern trägt die Jahreszahl 1604. Das Baudenkmal aus Natursteinen ist aufwendig restauriert worden, bleibt aber ein Markenzeichen des Stadtteils. Nur einen Steinwurf entfernt ist das Haus Liselotte, in dem unter anderem Pflegekräfte wohnen. Die markante Konstruktion aus dem Jahr 2021 ist ein architektonischer Hingucker. „Beim Rundgang durch den Stadtteil sind moderner Städtebau und historische Baukunst nebeneinander zu erleben“, sagt der Stadtarchivar Jochen Bender. In seinem neuen Band „Ruit auf den Fildern in alten Ansichten“ hat er historische Aufnahmen gesammelt und kommentiert.